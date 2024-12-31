Тактична ротація росіян: аналітик про м’ясні штурми окупантів

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що перевага в чисельності окупантів проявляється не в тому, що вони йдуть щільнішими рядами в наступ. Справа у тому, що групи, які наступають, якщо їх знищили, замінюються свіжими силами.

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«Це так звана тактична ротація. Тому у бойових діях, штурмах беруть участь весь час свіжі сили. Ті, які відстрілялися, йдуть на ротацію чи на недовгий час — на відпочинок. Вони приводять до ладу амуніцію, чистять зброю і через якийсь час знову продовжують наступальні дії».

Натомість з українського боку оборону тримають одні й ті самі підрозділи, тому що бракує живої сили.

«Перевага ворога проявляється не в тому, що вони більш щільно атакують, вони постійно змінюють людей, постійно беруть участь свіжі сили».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Героєм України Василем Бурмечем: «Ми не зможемо перемогти з тим підходом до війни, який бачимо зараз».

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