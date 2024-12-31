Через п'ять місяців після шокового наступу на Курщину українські війська намагаються утримати її за будь-яку ціну. І багато хто ставить під сумнів цінність самої операції. Бої настільки інтенсивні, що іноді неможливо евакуювати загиблих. Затримки в комунікації і невчасно обрана тактика коштують життів, а війська майже не мають можливості контратакувати, розповіли бійці на умовах анонімності в інтерв'ю агентству Associated Press.

ВІДЕО ДНЯ

На початку листопада росіяни почали швидко відвойовувати територію. Думки військових, які колись були в захваті від того, чого вони досягли, тепер змінюються. Командир роти сказав, що половина його бійців загинула або була поранена. Деякі фронтові командири кажуть, що умови важкі, моральний дух низький, а війська ставлять під сумнів рішення командування, навіть саму мету окупації Курщини.

Інший командир сказав, що деякі накази, отримані його людьми, запізнюються і стають неактуальними через затримки зв’язку. За його словами, затримки відбуваються особливо тоді, коли російські війська втрачають територію.

«Ми не розуміємо, де наша сторона, де ворог, що під нашим контролем, а що ні, — сказав він. — Ми не розуміємо оперативної обстановки, тому ми діємо на власний розсуд».

РЕКЛАМА

Один командир взводу сказав, що командування неодноразово відхиляло його прохання змінити оборонну позицію його підрозділу, оскільки він знав, що його люди не можуть утримати лінію. Він також сказав, що йому відомо щонайменше 20 українських військових, чиї тіла були покинуті протягом останніх чотирьох місяців, оскільки бої були надто інтенсивними, щоб евакуювати тіла без додаткових втрат.

Українські військові заявили, що не готові до агресивної відповіді росії в Курській області, не можуть контратакувати чи відступати.

РЕКЛАМА

«Іншого виходу немає. Ми будемо битися тут, тому що якщо ми просто відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться, вони продовжуватимуть просуватися», — сказав один командир підрозділу безпілотників.

У письмовій відповіді на запитання Associated Press Генштаб України повідомив, що українські бойові підрозділи щодня завдають втрат російському особовому складу та військовій техніці та забезпечені «всім необхідним» для виконання бойових завдань.

РЕКЛАМА

«Управління військами здійснюється відповідно до обстановки та оперативної інформації з урахуванням оперативної обстановки в районах виконання завдань», — йдеться у відповіді.

Раніше повідомлялося, що Німеччина почала активніше передавати Україні танки Leopard, адже для нещодавніх локальних контратак у Курській області на заході росії українські бригади зібрали свої нечисленні вцілілі М-1 та Leopard 2A6.

152

Читайте нас у Facebook