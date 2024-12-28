Німеччина почала активніше передавати Україні танки Leopard

Німецькій промисловості знадобилося 19 місяців, щоб відремонтувати та поставити перші 58 зі 155 танків Leopard 1A5, які консорціум на чолі з ФРН зобов'язався надати Україні. Але консорціум з трьох країн — Німеччини, Нідерландів і Бельгії — очевидно, розв'язав проблему дефіциту запчастин і нарешті набирає обертів, пише Forbes.

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Після перших 58 танків Leopard 1A5, які прибули на початку вересня, було відправлено ще 45 старих танків 1980-х років. Чотиримісний Leopard 1A5 має стати найчисленнішим танком західного виробництва в Україні, переважаючи 104 новіших німецьких Leopard 2, 80 американських M-1 і 14 британських Challenger 2.

Щобільше, український Генеральний штаб вже розподілив танки між відповідними бригадами. Leopard 1 — єдині західні танки, якими можна оснастити близько десятка нових важких бригад, сформованих українцями за останні місяці. Українська механізована бригада зазвичай складається з одного танкового батальйону на 31 танк.

Днями Берлін оголосив про постачання останньої партії з 15 танків Leopard 1. Разом з танками німці відправили броньовані вантажівки, артилерію, засоби протиповітряної оборони та значну кількість боєприпасів — на додачу до майже 7 мільярдів євро допомоги, яку Німеччина відправила Україні відтоді.

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40-тонний Leopard 1 1980-х років випуску не є новим танком, але й не є найстарішим танком в українському арсеналі. І хоча він легкий і легко броньований, може похвалитися надійною 105-міліметровою гарматою і точною системою управління вогнем EMES-18. Українці зробили все можливе, щоб пом'якшити найбільший недолік цього типу — тонку броню — додавши блоки реактивної броні та протибезпілотну сітку.

І, схоже, це допомагає. З 58 Leopard 1, які українці отримали з липня 2023 року до початку вересня, підтверджено знищення лише шести. Російські танки бояться битися з аналогічною технікою з країн НАТО. Водночас очевидно, що українці неохоче відправляють Leopard 1 на найнебезпечніші ділянки фронту. Для нещодавніх локальних контратак у Курській області на заході росії українські бригади зібрали свої нечисленні вцілілі М-1 та Leopard 2A6.

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Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рф готується до нападу на територію НАТО і назвав ймовірну дату.

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