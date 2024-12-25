ФОПів з 1 січня очікує невеликий приємний сюрприз: про що йдеться

Внаслідок ухвалення законопроекту № 11416-д про зростання податків українські ФОП будуть змушені платити більше податкових платежів. У середньому зростання становитиме від 20% до 40%, залежно від групи вже з 1 січня. Проте буде для українського малого бізнесу на єдиному податку й невелике свято.

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Йдеться про граничні обсяги доходу для фізичних осіб-підприємців, які працюють на 1−3 групах єдиного податку. Це положення також набуде чинності з 1 січня 2025 року та стане приємним бонусом для підприємців.

Дане положення включає Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, яку було затверджено Кабінетом міністрів України ще влітку. А одним із пунктів якої стало підвищення ліміту доходів для ФОП-ів, що на практиці означає — тепер підприємець може отримувати дещо більший дохід ніж раніше, без обов'язкового переходу до іншої групи єдиного податку зі збільшенням ставки оподаткування.

Зокрема, тепер ліміт доходів для ФОП становитиме:

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1 група: 167 мінімальних зарплат (мінімальний розмір оплати праці на 2025 рік — 8000 гривень) — 1 млн 336 тис. грн. грн;

2 група: 834 мінімальні зарплати — 6 млн 672 тис. грн;

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3 група: 1167 мінімальних зарплат — 9 млн 336 тис. грн.

У практичному сенсі, якщо підприємець зможе заробити більше, ніж за нинішнього ліміту, він може перейти в іншу групу єдиного податку з більш вигідними йому ставками зборів. Так, з 1 січня 2025 року податковий платіж для єдиного податку 1-ї групи зросте на 40%, а для 2-ї лише на 24%, що може виявитися вигіднішим.

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Водночас ще однією неприємною річчю для ФОПів стане скасування пільги щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). За словами народного депутата України, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, закон про держбюджет передбачає позбавлення права добровільності сплати ЄСВ, що позбавляє ФОП страхового стажу при призначенні пенсії.

Нагадаємо, що саме зростання податків для ФОПів викликало різке зростання числа закриттів серед українського малого бізнесу, водночас, на думку нардепа Данила Гетьманцева, зростання податків стимулює збільшення числа ФОПів.

Фото: Pixabay

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