ФОП заплатять більше вже з 1 січня: про що йдеться

Ухвалений у жовтні законопроєкт № 11416-д мав збільшити податки для українських підприємців, які працюють на єдиному податку, «заднім числом» — з 1 жовтня. Але врешті-решт було ухвалено компромісний варіант із законом, який запроваджує його сплату з 1 січня. Цей законопроєкт № 9319 був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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Про це можна дізнатися зі статусу законопроєкту на сайті Верховної Ради України, в якому йдеться про його повернення з Офісу президента з підписом глави держави. Тим самим із першого дня нового 2025 року українські ФОП-«єдинники» стануть платити приблизно на 20−40% більше податків залежно від групи.

Так, найсильніше постраждають ФОП 1 групи єдиного податку, їм доведеться заплатити такі податки:

єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень);

військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

Таким чином загальний платіж для ФОП 1 групи єдиного податку становитиме 2862 гривні 80 копійок проти 2062 гривень 80 копійок до введення військового збору, що майже на 40% збільшить податкове навантаження.

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Також на 800 гривень зростуть податкові платежі для 2 і 4 груп єдиного податку, але їхнє навантаження у відсотковому відношенні буде менш помітним:

2 група єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок (20% від мінімальної зарплати) і 800 гривень військовий збір, разом 4160 гривень на місяць замість колишніх 3360 гривень, тобто зростання складе 24%;

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4 група єдиного податку — платить 1760 гривень ЄСВ і єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки.

Приблизно на 20% зростуть податкові платежі для ФОП 3 групи єдиного податку, які платитимуть як військовий збір 1% від доходів (зараз платять 5% доходу як єдиний податок).

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Раніше повідомляли про те, що саме зростання податків для ФОП спричинило різке зростання кількості закриттів серед українського малого бізнесу, водночас, на думку нардепа Данила Гетманцева, зростання податків стимулює збільшення кількості ФОП.

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