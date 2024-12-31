Завтра газ подорожчає вчетверо: про що йдеться і скільки платитимемо

Вже із завтрашнього дня, 1 січня 2025 року, Україна повністю припинить транзит російського газу до Європи. Хоча українцям подорожчання газу поки не загрожує, для компенсації збитків ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» одразу вчетверо підняло тариф на прокачування «блакитного» палива всередині країни.

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Таке рішення Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила на своєму засіданні 30 грудня.

Згідно з проектом постанови, прокачування 1000 кубометрів природного газу за добу без ПДВ коштуватиме 501,97 грн, а з ПДВ — близько 602 гривні. Раніше вартість цієї послуги становила 124,16 грн.

Як йдеться в пояснювальній частині постанови, раніше 85% доходу ТОВ «ГТС» припадало на транзит російського газу, і зростанням тарифу для 15% внутрішнього транспортування газу, що залишилися, хочуть поліпшити ситуацію для підприємства. При цьому в документі також встановили тариф на транзит газу до Європи, що становить від 10,29 до 15,74 євро без ПДВ за 1000 кубометрів на добу.

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Разом з тим, наразі зростання тарифу на внутрішнє транспортування газу в 4 рази поки ніяк не вплине на зростання тарифів для населення — українці, як і раніше, платитимуть 7,96 грн. за 1 кубометр НАК «Нафтогаз» або за іншими тарифами, що нині діють, у інших постачальників. Так, ще у 2022-му році парламент ухвалив рішення про мораторій, тобто заборону зростання тарифів на природний газ та тепло в Україні до закінчення терміну дії військового стану та 6 місяців після. Таким чином, для зростання тарифів на природний газ та опалення необхідно або скасувати військовий стан і чекати 6 місяців, або рішенням парламенту скасувати сам мораторій.

Нагадаємо, на думку низки експертів, таке зростання тарифу на перекачування газу всередині України може призвести до зростання тарифу на розподіл газу вже для населення.

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Фото Pixabay

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