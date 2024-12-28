Україна припиняє транзит газу: наскільки зростуть ціни для населення

Україна припиняє після Нового року транзит російського газу, про що заявив 21 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ця новина дуже занепокоїла «колаборантів» Фіцо та Орбана. До того ж деякі експерти в Україні висловили думку, що відмова від транзиту газу зробить «блакитне паливо» дорожчим в рази.

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Свою точку зору на дану проблему висловив в ефірі «Еспресо» і Андрій Мизовець, президент Асоціації «Газові трейдери України».

На його думку, тариф на газ для споживачів може збільшитися, але не в рази, а лише на деякий відсоток, адже потрібно буде компенсувати витрати оператора газотранспортної системи.

«Наразі я не бачу підстав для підвищення тарифів на газ в якихось критичних межах. Звичайно, коли газотранспортна система розрахована на перекачування понад 2 млрд куб м на рік, а буде перекачувати близько 20 млрд куб м, то звісно витрати на кожну одиницю обсягу газу будуть більші», — зауважив президент Асоціації «Газові трейдери України».

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За його словами, оптимізація нашої газотранспортної системи продовжується вже не перший рік, починаючи з того моменту, коли Україна перестала закуповувати російський ресурс.

«На мою думку, підстав для кратного підвищення тарифів на транспортування немає. Можливо допустити те, що у зв'язку з припиненням транзиту газу, потрібно буде компенсувати витрати нашого оператора газотранспортної системи, але це не буде підняття тарифу в рази, можливо, на деякі відсотки. Це підвищить тариф газу для населення на копійки, навіть не на гривню. При нормальному господарчому підході з урахуванням всіх моментів таке підняття не повинно дуже вплинути на ціну газу для споживачів», — резюмував Андрій Мизовець.

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Водночас слід врахувати, що в Україні діє мораторій, який забороняє підвищення тарифів на газ та його доставку. Тому для населення найближчим часом, ймовірно, нічого не зміниться.

В той же час на Київщині, нагадаємо, підвищаться тарифи на воду, тому навіть побутовим споживачам доведеться платити більше.

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Фото gas.ua/

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