«Шахраї й розбещені нахаби»: мультик показав Гаррі та Меган, як упала їхня популярність у США

Принц Гаррі та Меган Маркл не вперше стикаються з гострою критикою. Але пародія на них в популярному мультсеріалі «Сімейний хлопець» їх особливо боляче вразила. Анімаційна сцена висміювала пару, зображуючи, як вони відпочивають біля басейну та отримують прибуток від угод Netflix і спонсорованих публікацій в Instagram. Це глибоко збентежило герцога та герцогиню Сассекських, пише видання Hindustan Times.

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Вони вважали, що це зображує їх «зіпсованими» або «шахраями, які користуються власним правом». У мульпародії пара нібито показує дворецькому їхні «мільйони з Netflix». Після цього анімаційний Гаррі наказує: «Покладіть це разом з іншими». Пізніше «Меган» каже йому: «Крихітко, час зробити нашу щоденну публікацію в Instagram за 250 тисяч доларів для Del Taco».

Ця сцена дуже засмутила Гаррі та Меган.

«Меган сказала, що вона не хоче бути принижена і відчайдушно шукає рішення. Вони в стані повної паніки, — повідомило джерело Closer Magazine. — Найсильніше їх вразило те, що підкреслюються уявлення про те, що вони шахраї або розбещені нахаби».

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Інсайдери стверджують, що Гаррі та Меган зрозуміли, що їхня популярність у США падає. Повідомляється, що Меган хотіла, щоб Гаррі налагодив стосунки зі своїм батьком, королем Чарльзом, і його братом принцом Вільямом.

Гаррі та Меган покинули Лондон у 2021 році після того, як залишили посаду членів королівської сім’ї. Вони знайшли свій новий дім у Каліфорнії, США, де народили свою другу дитину -принцесу Лілібет. Проте Меган, як повідомляється, не буде «просити нічого» у членів королівської сім’ї «після всього, що сталося».

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Нагадаємо, днями принц Гаррі потрапив у новий скандал: його звинуватили у тому, що отримує мільйон доларів і «нічого не робить».

Крім того герцогів Сассекських розкритикували за різдвяну листівку.

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Фото: Getty Images

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