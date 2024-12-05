Юнакам, які залишили Україну до 18-річного віку, масово відмовляють у видачі паспортів: у чому причина

Нещодавно Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який визначатиме, як громадяни при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Для цього юнакам не потрібно буде ані звертатися до ТЦК та СП, ані проходити ВЛК. Плануєтся, що для цього буде достатьо пройти ідентифікацію в застосунку «Резерв+», де генеруватиметься військово-обліковий документ.

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Тим часом у юнаків, які ще будучи неповнолітніми, виїхали з України після початку широкомасштабного вторгнення росії, виникають певні проблеми з оформленням документами після досягнення ними 18-річного віку. Адже їхнії даних немає у Реєстрі призовників «Оберіг». Як пише «Судово-юридична газета», це питання обговорювалося на засіданні профільного комітету Ради за участі заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко.

При ухвалені нового мобілізаційного законодавства передбачалося, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, і що необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів. Також до реєстру «Оберіг» планували вносити дані молоді, яка оформлюватиме паспорти. Ці положення мали б розповсюджуватися й на тих, хто перебуває за кордоном. Але склалася дещо інша ситуація.

Наразі паспортні сервіси відмовляють в оформленні документів за кордоном, заявляючи, що немає технічної можливості передати дані про особу до Реєстру призовників.

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Констатувалося, що чинне законодавство не вирішує на сьогодні питання щодо механізму постановки на військовий облік чоловіків, які, будучі неповнолітніми, виїхали з України. І, відповідно, у цієї категорії виникає проблема з оформленням паспортів.

За словами Черногоренко, наразі близько 80 тисяч українців мають стати на облік і чекають на паспорти за кордоном.

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А заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко зазначив, що наразі на стадії запровадження знаходиться система автоматизованої постановки на військовий облік громадян, яким виповнилось 18 років за кордоном.

«Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони, ми зможемо таких громадян юного віку документально оформлювати і автоматично ставити на військовий облік. Тому ця робота як нормативно, так і технічно реалізовується, на фінішній стадії», — додав він.

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Нагадаємо, що раніше Катерина Черногоренко розповідала про реформу ВЛК — замісь проходження цієї комісі, люди отримують змогу звертаися до медиків у цивільних медзакладах по відповідні довідки в електронному вигляді.

Фото з відкритих джерел

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