Ворог втратив в Україні понад 420 тисяч військових з початку року, — головком Сирський

Російсько-українська повномасштабна війна триває вже два роки й триста вісім днів. Від початку 2024 року загальні втрати росіян, задіяних у наступі, вже перевищили 421 тисячу вбитими та пораненими.

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Це найвищі показники з початку російського вторгнення, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза», — зазначив генерал.

Підсумовуючи 2024 рік, Сирський наголосив, що у ЗСУ створені Сили безпілотних систем. Обсяги постачання безпілотників до наших підрозділів збільшилися у 19 разів, порівняно з 2023 роком.

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Також цього року збільшили терміни базової підготовки мобілізованих.

«Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу — стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike», — сказав Сирський.

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Нагадаємо, за останню добу армія рф втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин, 7 танків та 66 одиниць автомобільної техніки.

Також у Генштабі ЗСУ підтвердили знищення на території рф ще одного військового об'єкта — складу зі зберігання, обслуговування та ремонту «шахедів», а також виведення з ладу підприємства стратегічного характеру, яке є виробником твердого палива для російських балістичних ракет.

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