Є розуміння, що Польща може бути наступною: дипломат про напад рф і підтримку України

Днями Польща, яка будує «Східний щит» на кордоні з росією, білоруссю та Україною, дуже здивувала українців. Соціологічне опитування показало: 55% поляків вважають, що війна має бути завершена, навіть якщо для цього Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що він як представник уряду, керівник диппредставництва і навіть як колишній солдат категорично не погоджується з цим.

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«Зараз, коли взагалі не йдеться про те, що з агресором можна про щось говорити, може щось зрозуміти і зробити якісь кроки для наближення переговорів, у такій ситуації ставити якісь умови миру немає жодного сенсу. Не варто дослухатися до голосів країн, які пропонують припинити підтримку України. Вони думають про свої країни, але не мають загального бачення. Те, що відбувається, я б назвав перевагою тактики над стратегією. Але ж ми знаємо, що тактика не може визначати стратегію. Все навпаки. І певні пересування на фронті не визначають загальної стратегії того, що відбувається».

Він додав, що подібні опитування не вважає глибокими дослідженнями, їх не можна сприймати як супернаукові.

«В розмовах із моїми керівниками, тобто міністрами, високими урядовцями, я відчуваю 100 відсотків підтримки України. Не 30, не 50, а абсолютно 100 відсотків підтримки України в її прагненнях. Так, в країні, яка приймає біженців, може наставати певна втома, це нормально. Водночас поляки допомагають українцям. Вони це роблять зі шляхетності, з людяності. Водночас є розуміння, що Польща може бути наступною».

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Раніше повідомлялося, що Польща переозброює армію найсучаснішою зброєю.

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