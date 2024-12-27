Готовність підтримувати Україну «до перемоги» різко впала в Західній Європі у критичний для неї час. Про це свідчать результати опитування, оскільки майбутнє повернення Дональда Трампа до Білого дому ставить під сумнів майбутнє військової допомоги Києву з боку США.

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Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги — навіть якщо це означає продовження війни — різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців, пише The Guardian.

Підтримка альтернативного вирішення війни — припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишило б росії контроль над частиною території України — зросла в кожній країні, як показало опитування, а в чотирьох з них цей варіант є найбільш бажаним. Ідея нав'язаного врегулювання, яке передбачало б передачу Україною території росії, викликала певне невдоволення, але також поширилася думка, що новий президент США залишить Україну після своєї інавгурації 20 січня.

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну до перемоги над росією залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії — 36%, але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно з січневими показниками 57%, 51% і 50% відповідно. За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% (з 45%) в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги. Було незрозуміло, чи ця зміна відображає зниження інтересу, чи зростаючу втому. У Франції, Німеччині та Швеції частка тих, хто бажає Україні перемоги і вболіває за її перемогу, залишається стабільною з початку 2023 року, хоча в інших країнах вона знизилася. Менш ніж за місяць до повернення Трампа більшість або майже більшість у всіх країнах, окрім однієї, вважали ймовірним, що новообраний президент США припинить підтримку України: 62% німців, 60% іспанців, 56% британців, 52% французів та 48% італійців. Вони були менш впевнені в тому, що Трамп виведе США з оборонного альянсу НАТО: данці, німці, італійці, іспанці та шведи більш схильні вважати, що цього не станеться, тоді як британці та французи розділилися порівну.

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Люди також розділилися в думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишило б росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року, як це, за повідомленнями, може планувати Трамп. Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.

Опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з точки зору економічних санкцій проти москви, так і з точки зору військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі росії у війні.

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Близько 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів сказали, що загальна допомога Україні була або недостатньою, або майже недостатньою. Однак мало хто вважає, що їхня країна повинна збільшити підтримку. Меншість — від 29% у Швеції до 21% у Великій Британії та Німеччині, до 14% у Франції і лише 11% в Італії — вважали, що їхні уряди повинні збільшити допомогу Україні, при цьому більша частина респондентів у кожній країні говорила, що її слід або зберегти, або зменшити. На запитання, якою, на їхню думку, буде ситуація через рік, мало хто з західноєвропейців вважав, що переможе або росія, або Україна, більшість вважала, що обидві країни або продовжуватимуть воювати, або буде досягнуто мирного врегулювання.

Врегулювання війни вважали більш імовірним респонденти в Данії (47%), Німеччині (40%), Великобританії і Франції (38%) та Італії (36%), тоді як продовження бойових дій вважали дещо більш імовірним сценарієм респонденти в Іспанії (36%) та Швеції (35%).

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктором Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

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