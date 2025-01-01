Скоріше за все герцог Сассекський, який зараз живе в Каліфорнії, не налагодить стосунки з королем Чарльзом найближчими місяцями, незважаючи на діагноз раку у монарха. За словами експертки, розбіжності між принцом Гаррі та королівською родиною продовжаться у 2025 році, пише geo.tv.

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«У них було своє приватне Різдво за тисячі кілометрів звідси, і, сподіваюся, вони добре провели час, — каже королівська експертка Дженні Бонд про Гаррі, Меган та їхніх дітей Арчі й Лілібет. — Тим часом королівська родина показала своє свято і, як наслідок, користувалася надзвичайним схваленням громадськості та розголосом. Якби Гаррі та Меган звернули увагу на позитивні відгуки про членів королівської сім’ї, вони, напевно, були б щасливі, що король і Кейт почуваються достатньо добре, щоб виходити на вулицю. Вони не бездушні. Щодо негативної реклами навколо себе, я сподіваюся, що вони навчилися її ігнорувати».

Експертка додала, що не бачить жодного прогресу в налагодженні відносин з королем і принцом Вільямом у новому році. Судова справа проти Міністерства внутрішніх справ продовжує щодо охорони принца Гаррі та його сім’ї ставить Чарльза в дуже незручне становище.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл звинувачують принца Вільяма у «жахливій зраді».

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