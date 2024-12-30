Це вибір: крок короля не здивував принца Гаррі та Меган Маркл

Цього року герцог і герцогиня Сассекські були відсутні на традиційній різдвяній зустрічі королівської родини в Сандрінгемі. Гаррі та Меган, які живуть у каліфорнійському Монтесіто, після того, як у 2020 році залишили королівську сім’ю, не приєдналися до урочистостей разом із рештою родини, пише gbnews.

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Королівська коментаторка Дженні Бонд припустила, що пара не була «здивована» своєю відсутністю на святкуваннях.

«Гаррі та Меган обрали життя окремо від решти королівської родини», — пояснила Бонд, зазначивши, що Гаррі, схоже, все більше прагне будувати своє життя в Каліфорнії.

Цього Різдва король Чарльз порушив традицію, знявши своє щорічне послання в іншому місці — у каплиці Фіцровія. Зміна обстановки ознаменувала помітний відхід від попередніх років, ще однією суттєвою відмінністю була відсутність сімейних фотографій на задньому плані. Це стало третім поспіль різдвяним посланням короля Чарльза без сімейних фотографій, хоча цього року вибір місця був особливо характерним.

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За словами Бонд, рішення знімати в каплиці Фіцровія було прийнято, щоб підкреслити вдячність монарха за медичне обслуговування.

«Я думаю, що вибір каплиці був зроблений спеціально для того, щоб пов’язати послання короля з його вдячністю за все, що робить служба охорони здоров’я, — пояснила вона. — Очевидно, що це було зручно, оскільки він уникав аналізу будь-яких фонових фотографій».

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Говорячи про відсутність Гаррі та Меган на святкуванні королівського Різдва, Бонд припустила, що їхня розлука з королівською родиною продовжує поглиблюватися.

«З часом я думаю, що Гаррі стає все більш налаштованим на те, щоб жити щасливим, осілим життям у Каліфорнії зі своєю дружиною та дітьми. Можливо, він і король обмінялися певним повідомленням під час Різдва, ми просто не знаємо, і це правильно, це має залишатися приватним. Я не думаю, що вони були здивовані тим, що жодним чином не брали участь у святкуванні в Сандрінгемі», — заявила вона.

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Раніше повідомлялося, що мультик «Сімейний хлопець» показав Гаррі та Меган, як упала їхня популярність у США.

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