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Морквяний торт з крем-сиром: сподобається навіть гурманам

20:05 1 січня 2025
Морквяний торт із крем-сиром

Що може бути краще новорічного рецепта неймовірно смачного торту! Він пряний і просто тане у роті, ділиться кулінарка Людмила Котлін.

Інгредієнти:⠀

Для тіста:

  • 3 середні морквини (приблизно 300−400 г), терті на дрібній тертці
  • 3 яйця
  • 200 г цукру
  • 150 мл рослинної олії
  • 200 г борошна
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 1 ч. л. спецій (мускат, гвоздика)
  • ½ ч. л. меленого імбиру (за бажанням, подрібнити у блендері)
  • Щіпка солі
  • 100 г волоських горіхів (подрібнити у блендері)

Для крему:

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  • 400 г вершкового сиру (крем-сир)
  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 150 г цукрової пудри
  • 1 ч.л. ванільного екстракту

Приготування тіста

  1. Збийте яйця з цукром до світлої пишної маси.
  2. Додайте рослинну олію та перемішайте.
  3. Додайте терту моркву та перемішайте.
  4. Просійте борошно, розпушувач, корицю, імбир та сіль. Додайте до рідкої суміші, додайте подрібнені спеції та обережно перемішайте.
  5. Додайте подрібнені горіхи.
  6. Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом (форму змажте маслом)
  7. Випікання — у розігріту духовку до 180 °C. Випікайте 35−40 хвилин, або поки зубочистка, вставлена в центр, виходить сухою. Дайте коржу охолонути.

Крем

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  1. Збийте вершкове масло з цукровою пудрою до кремоподібної маси.
  2. Додайте вершковий сир і ванільний екстракт.
  3. Перемішуйте до однорідності.

Розріжте корж навпіл (або на 3 частини, якщо він достатньо високий). Перемажте кожен шар кремом. Між коржами додайте залишки горішків та/чи фрукти за бажанням. Покрийте верх і боки торта кремом. Прикрасьте горіхами, фруктами або чим є.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт найпростішого зимового десерта, який готується лише за кілька хвилин.

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