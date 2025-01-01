Морквяний торт з крем-сиром: сподобається навіть гурманам
Що може бути краще новорічного рецепта неймовірно смачного торту! Він пряний і просто тане у роті, ділиться кулінарка Людмила Котлін.
Інгредієнти:⠀
Для тіста:
- 3 середні морквини (приблизно 300−400 г), терті на дрібній тертці
- 3 яйця
- 200 г цукру
- 150 мл рослинної олії
- 200 г борошна
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. меленої кориці
- 1 ч. л. спецій (мускат, гвоздика)
- ½ ч. л. меленого імбиру (за бажанням, подрібнити у блендері)
- Щіпка солі
- 100 г волоських горіхів (подрібнити у блендері)
Для крему:
- 400 г вершкового сиру (крем-сир)
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури)
- 150 г цукрової пудри
- 1 ч.л. ванільного екстракту
Приготування тіста
- Збийте яйця з цукром до світлої пишної маси.
- Додайте рослинну олію та перемішайте.
- Додайте терту моркву та перемішайте.
- Просійте борошно, розпушувач, корицю, імбир та сіль. Додайте до рідкої суміші, додайте подрібнені спеції та обережно перемішайте.
- Додайте подрібнені горіхи.
- Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом (форму змажте маслом)
- Випікання — у розігріту духовку до 180 °C. Випікайте 35−40 хвилин, або поки зубочистка, вставлена в центр, виходить сухою. Дайте коржу охолонути.
Крем
- Збийте вершкове масло з цукровою пудрою до кремоподібної маси.
- Додайте вершковий сир і ванільний екстракт.
- Перемішуйте до однорідності.
Розріжте корж навпіл (або на 3 частини, якщо він достатньо високий). Перемажте кожен шар кремом. Між коржами додайте залишки горішків та/чи фрукти за бажанням. Покрийте верх і боки торта кремом. Прикрасьте горіхами, фруктами або чим є.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт найпростішого зимового десерта, який готується лише за кілька хвилин.23
Читайте нас у Facebook