Гості точно з’їдять все до крихти: як приготувати «Олів'є» у вигляді торта — красиву і смачну страву на новорічний стіл

Ні один святковий стіл не обходиться без салатів. А без «Олів'є» багато хто взагалі не уявляє собі Новий рік.

Кулінари сайту «Шуба» запропонували надати цьому відомому в Україні салату незвичайну святкову форму — приготувати у вигляді стильного торта.

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Для приготування знадобиться кондитерське кільце або роз’ємна форма.

Інгредієнти:

Варена картопля — 3 шт.

Яйця — 3 шт.

Морква — 1 шт.

Солоні огірки — 4 шт.

Яловичина — 300 г

Сметана 30% - 4 стол л.

Сіль

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Для глазурі:

Зелений горошок — 400 г

Желатин листовий — 10 г

Сметана 30% - 3 стол л.

Сіль

Для прикрас:

Зерна граната, зелень

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Приготування:

М'ясо відварити й нарізати кубиками.

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Картоплю й моркву теж відварити й нарізати кубиками.

Огірки нарізати кубиками огірки й відцідити із них зайву рідину.

Перемішати інгредієнти.

Додати сметану й сіль, добре вимішати ще раз.

Викласти салат у форму. Знадобиться кондитерське кільце чи роз’ємна форма.

Для глазурі свіжоморожений зелений горошок залити водою, довести до кипіння та варити 4−5 хвилин. Частину води злити.

Додати сметану та сіль, перебити у блендері та перетерти крізь сито. Лишити остигати.

Желатин залити холодною водою. Додати кубики льоду. Витримати желатин у воді 5 хвилин.

Витягнути листовий желатин з води та розтопити на водяній бані.

Додати трохи зеленого горохового пюре та перемішати.

Залити салат глазур'ю.

Додати желатин, змішаний із зеленою масою, в решту зеленого пюре. Перемішати та обережно залити салат, укладений у форму. Салат на ніч поставити у холодильник.

Прикрасити верх торта зернами граната та зеленню.

Свій варіант торта з салату «Олів'є» запропонував інший блогер. Він показав весь процес приготування у відео.

Також святковий стіл прикрасять найсмачніші бутерброди зі шпротами за рецептом блогерки Alina FooDee.

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