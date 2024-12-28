Гості точно з’їдять все до крихти: як приготувати «Олів'є» у вигляді торта — красиву і смачну страву на новорічний стіл
Ні один святковий стіл не обходиться без салатів. А без «Олів'є» багато хто взагалі не уявляє собі Новий рік.
Кулінари сайту «Шуба» запропонували надати цьому відомому в Україні салату незвичайну святкову форму — приготувати у вигляді стильного торта.
Для приготування знадобиться кондитерське кільце або роз’ємна форма.
Інгредієнти:
Варена картопля — 3 шт.
Яйця — 3 шт.
Морква — 1 шт.
Солоні огірки — 4 шт.
Яловичина — 300 г
Сметана 30% - 4 стол л.
Сіль
Для глазурі:
Зелений горошок — 400 г
Желатин листовий — 10 г
Сметана 30% - 3 стол л.
Сіль
Для прикрас:
Зерна граната, зелень
Приготування:
М'ясо відварити й нарізати кубиками.
Картоплю й моркву теж відварити й нарізати кубиками.
Огірки нарізати кубиками огірки й відцідити із них зайву рідину.
Перемішати інгредієнти.
Додати сметану й сіль, добре вимішати ще раз.
Викласти салат у форму. Знадобиться кондитерське кільце чи роз’ємна форма.
Для глазурі свіжоморожений зелений горошок залити водою, довести до кипіння та варити 4−5 хвилин. Частину води злити.
Додати сметану та сіль, перебити у блендері та перетерти крізь сито. Лишити остигати.
Желатин залити холодною водою. Додати кубики льоду. Витримати желатин у воді 5 хвилин.
Витягнути листовий желатин з води та розтопити на водяній бані.
Додати трохи зеленого горохового пюре та перемішати.
Залити салат глазур'ю.
Додати желатин, змішаний із зеленою масою, в решту зеленого пюре. Перемішати та обережно залити салат, укладений у форму. Салат на ніч поставити у холодильник.
Прикрасити верх торта зернами граната та зеленню.
Свій варіант торта з салату «Олів'є» запропонував інший блогер. Він показав весь процес приготування у відео.
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