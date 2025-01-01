Як принц Гаррі й Меган Маркл псували дні народження Кейт Міддлтон

Після важкого року, коли Кейт Міддлтон лікувалася від раку, принцеса з нетерпінням чекає свого дня народження 9 січня. Хоча є оптимізм, пов’язаний з тим, що тепер вона перебуває в кращому стані після закінчення хімієтерапії, королівський експерт показав, що минулі дні народження принцеси Уельської були пов’язані з драматичними стосунками принца Гаррі й Меган Маркл з королівською родиною, пише instyle.com.

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«Цей день народження запам’ятається, бо ознаменує початок нового і, сподіваюся, щасливішого року, і кінець періоду, який був тяжким для всієї родини, — сказала королівська кореспондентка Дженні Бонд. — Хоча деякі жінки можуть вважати вік 43 роки трохи лячним, Кетрін, я впевнена, буде рада, що зможе насолоджуватися своїм днем народження у відносно доброму здоров’ї, хоча, звичайно, вона все ще одужує. Тепер кожен день має бути особливо цінним для принцеси, а кожен день народження — приводом для вдячного святкування».

Бонд пояснила, що деякі з попередніх днів народження Міддлтон були «затьмарені подіями: Гаррі та Меган оголосили, що відмовляються від королівських обов’язків, 8 січня 2020 року, а потім Гаррі випустив свою книгу Spare 10 січня 2023 року».

У 2024 році на день народження у Кейт почалися проблеми зі здоров’ям.

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«Минулого року в цей час принцеса, мабуть, хвилювалася — і, ймовірно, відчувала біль, коли готувалася до запланованої операції на черевній порожнині, яка відбулася через кілька днів після її 42-го дня народження, — продовжила Бонд.

Щодо планів принцеси на день народження цього року, Дженні Бонд каже, що дуже ймовірно, що святкування буде дружним і лише з родиною.

«Я уявляю, що вони обсипатимуть її подарунками, можливо, колекцією засобів для догляду, таких як розкішні олії для ванн і неймовірно ароматні свічки. Можливо, принц Вільям купить їй шовкову піжаму чи кашемірові джемпери — речі, які м’які на шкірі», — припустила Дженні Бонд.

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Раніше принц Вільям розповідав про найдивніший подарунок, який зробив Кейт.

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