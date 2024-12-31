Напередодні ранком у Закарпатті перекинувся пасажирський автобус — дев'ятьох людей шпиталізували, а увечорі 30 грудня на автодорозі Мукачево — Львів у селі Насташине, що у Івано-Франківській області, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.

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Як повідомляють в обласному главку Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники, які прибули за викликом на місце ДТП, за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004,2006 та 2008 років народження.

Легковик та вантажівка зіткнулися на автодорозі Мукачево - Львів. Фото ДСНС

Рятувальники вирізали з поневічених автівок тіла загиблих у ДТП в Івано-Франківській області. Фото ДСНС

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«Також, на місці події надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, з метою запобігання загорянню. До ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих», — зазначили в ДСНС та додали, що цю автокатастрофу класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об’єктового рівня.

У ДТП загинули неповнолітні дівчата та хлопці. Фото ДСНС

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Всі обставини смертельної ДТП мають встановити правоохоронці.

Нагадаємо, що днями в Києві під час комендантської години у ДТП потрапив автомобіль, яким керувала нетвереза жінка. Автівка перекинулася на дах — двоє пасажирів загинули на місці події.

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А на Вінничині на Різдво у ДТП загинуло четверо людей — два легковики зіткнулися в Гайсинському районі.

Фото ДСНС

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