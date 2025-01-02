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Спорт

Дружина знайшла молодшого: віцечемпіон світу з футболу продає розкішну віллу після розриву в сім'ї (фото)

12:45 2 січня 2025
Йенс Леманн з дружиною Конні

Легендарний ексворотар лондонського «Арсенала» та збірної Німеччини 55-річний Йенс Леманн, якого кілька місяців тому спіймали п'яним за кермом, виставив на продаж свою елітну нерухомість після розриву з дружиною, повідомляє Bild.

За даними джерела, 52-річна дружина зірки футболу Конні знайшла собі молодшого залицяльника і вже залишила сімейне гніздечко — розкішну віллу вартістю 12,9 млн євро на березі Штарнберзького озера на південь від Мюнхена.

Йенс і Конні одружилися 1999 року. У них двоє дітей, які залишилися з батьком, а також ще одна дитина від попереднього шлюбу Конні.

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Що стосується вілли, яку продає Леманн, то вона має шість спалень, шість ванних кімнат і займає три поверхи із загальною житловою площею 633 квадратні метри. Вілла з чудовим видом на озеро також має ліфт, критий басейн, сауну, фітнес-центр та численні світлі і просторі кімнати. А ще — великі тераси та гігантські скляні фасади.

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До речі, сусіди Леманна навряд чи засмутяться, якщо на його будинок знайдеться покупець. Досить згадати, як два з половиною роки тому Йенс був оштрафований на 420 тисяч євро. Тоді Леманн, взявши бензопилу, заліз у гараж свого сусіда і розпиляв балку даху, попередньо перерізавши дроти камери відеоспостереження, яка продовжила вести зйомку. На суді ексворотар заявив, що не пам'ятає своєї провини, оскільки страждає від провалів у пам'яті.

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Додамо, що Йенс Леманн — володар «срібла» ЧС-2002 та «бронзи» ЧС-2006, а також віцечемпіон Євро-2008 у складі бундестім. З «Шальке» голкіпер виграв Кубок УЄФА, з «Міланом» — чемпіонат Італії, з дортмундською «Боруссією» — чемпіонат Німеччини, а з «Арсеналом» — англійську прем'єр-лігу, Кубок країни та національний Суперкубок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Йенс Леманн справив потребу просто під час єврокубкового матчу.

Фото DPA

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