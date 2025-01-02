Часто тертий пиріг («Віденське печиво») готують з джемами та варенням, або ж із свіжими ягодами. А якщо готувати цей десерт з яблуками, безе та крамблом, то вийде польский тертий пиріг, рецептом якого ділиться кулінарний ресурс «Шуба».

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Під час підготовки до приготування польського тертого пирога рекомендують охолодити борошно та вершкове масло, аби він був розсипчастим. А для того, аби смак начинки став інтенсивнішим, до яблук можна додати цедру лимону або мускатний горіх. Подавати пиріг краще з морозивом або збитими вершками.

Інгредієнти: Для пісочного тіста: Борошно пшеничне — 450 г;

Цукор — 80 г;

Цукор ванільний — 1 ч. л.;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Масло вершкове — 250 г;

Смалець — 50 г;

Жовтки — 5 шт. Для яблучної начинки РЕКЛАМА Яблуко — 1 кг;

Цукор ванільний -10 г;

Лимон, сік — 15 г;

Пудинг з ванільним смаком — 40 г;

Кориця мелена — 1 ч. л. Для безе: Яєчний білок — 5 шт.;

Цукор — 350 г;

Крохмаль картопляний — 2 ст. л.;

Цукрова пудра — 30 г

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Приготування: Борошно просіяти, додати цукор та розпушувач, а тмкож натерте вершкове масло й смалець. Перемішати у дрібну крихту.

Додайте жовтки, замісіть тісто, з’єднавши всі інгредієнти. Залишити «відпочити» тісто у холодильнику на 30 хвилин.

Для начинки яблука почистити та натерти на крупній тертці, додати ванільний цукор, лимонний сік, порошок для пудингу та корицю.

З 2/3 тіста сформувати кулю і нарізати її тонкими скибочками, виклавши на дно деко, застеленого папером для випікання, змащеним маслом. Іншу третину тіста залишити в холодильнику.

Притиснути скибочки пальцями в один рівний шар і поставити в розігріту до 175 °C.духовку на 10 хвилин.

Для безе яєчні білки збити міксером з дрібкою солі до міцної піни. Поступово додавати цукор, продовжуючи збивати. Згодом додати картопляний крохмаль та перемішати.

Тісто з холодильника натерти на тертку з великими отворами. На запечену основу викласти яблучну начинку та покрити її безе. Зверху викласти натерте тісто з холодильника.

Випікати близько 35 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею дати пирогу охолонути та посипати його цукровою пудрою.

Раніше кулінар Марина Гармаш розповідала, як вона готує тертий пиріг з повидлом на смальці.

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Фото Pixabay

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