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Королівський сирник до чаю: рецепт смачного тертого пирога, який сподобається всім

14:43 4 грудня 2024
сирник

Вже за два дні українці будуть відзначати День святого Миколая. Це найшанованіший в народі святий. Зазвичай на свято готується смачна випічка.

На сайті з рецептами запропонували приготувати найніжніший та дуже ароматний сирник — тертий пиріг з сирною начинкою. Він готується дуже просто, а виходить дуже смачним та гарним.

Продукти:
Тісто:
2 яйця
80 гр цукру
дрібка солі
180 гр масла або маргарину
цедра від одного апельсина або лимона
400 гр борошна
10 гр розпушувача

Можна до тіста додати 2 столові ложки какао.

Начинка:
650 гр кисломолочного сиру
130 гр цукру
10 гр ванільного цукру
4 яйця
200 гр. сметани
60 гр крохмалю кукурудзяного

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Приготування:

Замісити м'яке тісто, розділіти на 2 частини.

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Одну частину покласти у морозилку на 30 хвилин.

Другу частину тіста розрівняти по формі і поставити у холодильник.

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Потім у форму вилити сирну начинку, а зверху потерти заморожену частину тіста.

Випікати 40 хвилин у розігрітій до 180° духовці.

Після випікання накрити рушником й дати повністю охолонути, тільки тоді можна нарізати. А ще краще, коли охолоне, поставити у холодильник, а тоді вже нарізати.

В результаті виходить ароматний солодкий сирник. Цей пиріг підходить для сімейного чаювання та дружніх зустрічей.

Також на День святого Миколая приємним сюрпризом будуть незвичайні солодощі — гарні ароматні пряники та пряникові будиночки. До випічки можна приготувати смачний святковий чай.

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