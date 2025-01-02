Кабмін оновив правила перетину кордону українцями до 25 років, які служили у ЗСУ за контрактом: які документи знадобляться

В Україні, де з 1 січня зросла вартість оформлення паспортів, у тому числі й для виїзду за кордон, зазнали змін правила перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 25 років.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише «Судово-юридична газета», йдется про молодих людей, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової).

Для перетину кордону зазначена категорія громадян має пред'явити довідку, видану командиром військової частини (керівником ТЦК), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту; а також військово-обліковий документ.

Нагадаємо, що минулого року студентам-чоловікам дозволили брати участь у програмах із навчання чи стажування за кордоном. Це — програми академічної мобільності, в яких раніше брали участь насамперед студентки.

РЕКЛАМА

Фото ДПСУ

РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook