«Втратили на війні сина та допомагали розробками дітям з аутизмом»: що відомо про подружжя науковців, яких в центрі Києва вбив російський дрон

Вранці 1 січня російські терористи атакували столицю БПЛА. В результаті уламки впали у Святошинському та Печерському районах, пошкодивши офісні приміщення, будівлю Нацбанку, навчальні заклади та житлові будинки. На жаль, через ворожі дрони в центрі Києва у своїй квартирі загинуло подружжя науковців — нейробіолог Ігор Зима та його дружина-біохімік Олеся Сокур. Вони та їхній котик мирно собі спали…

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Першою про трагедію повідомила подруга подружжя Дар'я Трет’якова-Душечкіна: «01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима, загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку».

Вона зазначила, що дивом залишилась жива із родиною, бо того дня планували святкувати новорічні свята вдома у родини науковців.

«Іноземці, яких я так часто зустрічаю по всьому світу, часто кажуть „головне зупинити кровопролиття з обох боків“. Я маю лиш три літери для відповіді», — додала Дар'я.

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Чоловік Дар'ї Олексій Бобровніков, котрий працює першим секретарем у посольстві України в Республіці Кенія, теж висловив співчуття.

«Ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки», — написав він, а вже за кілька годин зазначив, що новини невтішні.

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Знайома загиблого подружжя Софія Чемерис теж із теплотою згадала про родину, яких вбили росіяни на світанку нового року.

«Ігор Григорович не просто друг нашої родини. Він хрещений батько мого сина. Сила Ігоря Григоровича в тому, що він не просто видатний науковець, а й видатний вчитель. Він мені казав, що найбільше досягнення його життя , — його учениця. Зараз вона кандидат наук. Фантастичний фахівець. Він зробив набагато більше, ніж консультування нашого проекту. Він навчав сотні студентів і завдяки йому українська наука буде. Спільно ми розробили унікальне дослідження головного мозку, котре вже зараз допомагає сотням дітей з аутизмом і допоможе ще тисячам. Бо все, що ми можемо зараз — це проводити більше досліджень. Удосконалювати ці дослідження. А Ігор Зима буде незримо нам допомагати. В цьому я впевнена. От навесні куплю оксигинатор, що вимірює насичення киснем мозку. І наша спільна розробка стане ще кращою. А це означає, що покращиться прогноз на життя для безлічі дітей з РАС. Наука має служити людям, а не залишатись в кабінетах», — розповіла вона.

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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де працювали Ігор Зима і його дружина Олеся Сокур, зазначили, що для них це вкрай важка втрата.

«Понад 50 років життя Ігоря Григоровича пов’язано з Київським університетом. Наукові здобутки професора Зими є вагомими у сфері нейрофізіології. Він був автором понад 350 наукових та методичних публікацій, брав участь у міжнародних конференціях, де представляв свої дослідження. Його докторська дисертація „Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини“ стала важливим внеском у сучасну науку», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з початком російсько-української війни Ігор Зима працював над темою «Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО».

Під його керівництвом було підготовлено понад десять аспірантів, які згодом стали успішними науковцями та викладачами. Багато з його учнів продовжують розвивати напрями, започатковані Ігорем Григоровичем. Окрім викладацької діяльності, він був відомим популяризатором науки. Він виступав із лекціями на публічних платформах, знімався у науково-популярних фільмах, таких як «Код нації» та «Анатомія людини».

У листопаді 2022 року в бою за Україну загинув син Ігоря Зими — Андрій, який пішов на війну добровольцем…

Олеся Сокур закінчила Шевченків університет у 1982 році. Перші кроки в науці зробила в Інституті клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України, де у 1998 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню антиоксидантних систем у постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

«У 2001 році вона повернулась до закладу, — нагадали в КНУ. — 20 років працювала на посадах старшого наукового співробітника, а згодом очолювала науково-дослідну лабораторію „Фізико-хімічних методів досліджень“. З 2003 року обіймала адміністративні посади, зокрема заступника декана біологічного факультету (2003 — 2009 рр.) та заступника директора ННЦ „Інститут біології та медицини“ з наукової роботи (2016 — 2021 рр.)».

Як розповідають колеги, Олеся Вадимівна працювала над вивченням біохімічних механізмів уражень клітин при патологіях шлунково-кишкового тракту, що стало основою її докторської дисертації. Вона була авторкою майже 200 публікацій, доповідала на вітчизняних і міжнародних наукових зібраннях, її праці зробили вагомий внесок у розвиток біохімії, зокрема у розуміння механізмів розвитку патологій травного тракту та впливу радіації на організм.

Як писали «ФАКТИ», 1 січня окупанти атакували столицю дронами. Вони заходили на місто з різних сторін. Уламки дрону впали на будинки у Печерському районі Києва, спричинивші пожежі та руйнування.

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