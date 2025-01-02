Осиротіли двоє синів: на Луганщині загинув залізничник з Тернопільщини

Чортківська громада в останню дорогу полеглого захисника України — Миколу Фірманюка. Боєць загинув під час виконання завдання у селищі Білогорівка Сіверськодонецького району. У лютому йому мало виповнитись 38 років, повідомляє міська рада.

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«Микола працював будівельником, а згодом у ремонтній бригаді Чортківської станції „Укрзалізниці“. 16 лютого його мобілізували до лав Збройних Сил України».

У складі механізованого батальйону воїн служив стрільцем-снайпером, вірно дотримуючись військової присяги та мужньо виконуючи бойові завдання. Свій останній бій він прийняв 23 грудня на Луганщині під час обстрілу окупантів.

У героя залишилися дружина, двоє маленьких синів, брат і мама. Поховали його з військовими почестями у селі Біла, де він мешкав з родиною.

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