Осиротіли двоє синів: на Луганщині загинув залізничник з Тернопільщини
Чортківська громада в останню дорогу полеглого захисника України — Миколу Фірманюка. Боєць загинув під час виконання завдання у селищі Білогорівка Сіверськодонецького району. У лютому йому мало виповнитись 38 років, повідомляє міська рада.
«Микола працював будівельником, а згодом у ремонтній бригаді Чортківської станції „Укрзалізниці“. 16 лютого його мобілізували до лав Збройних Сил України».
У складі механізованого батальйону воїн служив стрільцем-снайпером, вірно дотримуючись військової присяги та мужньо виконуючи бойові завдання. Свій останній бій він прийняв 23 грудня на Луганщині під час обстрілу окупантів.
У героя залишилися дружина, двоє маленьких синів, брат і мама. Поховали його з військовими почестями у селі Біла, де він мешкав з родиною.
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