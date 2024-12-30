Я там, щоб ви могли спокійно жити тут: життя офіцера з Волині обірвала ворожа авіабомба

26 грудня волинське місто Володимир знову оповито смутком, адже громада попрощалася із загиблим на Донеччині бійцем - 34-річним майором Сергієм Гулаковим. Він, не вагаючись, ще 26 лютого 2022 року приєднався до Сил оборони України, ставши на захист своєї молодої сім’ї, свого дому, кожного з нас, повідомляє міська рада. Слова співчуття від кожного приймала молода дружина воїна Наталія. Адже мама з сестрою бійця залишились у окупованому Криму. Саме там і народився Сергій.

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«У Криму він закінчив школу та здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів. З 2011 року він навчався в Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Отримавши диплом, служив у Амбукові та Коритниці. Працював у муніципальній варті міста Володимира. „Я там, щоб ви могли спокійно жити тут“, — такі слова він говорив своїм улюбленим дівчатам — дружині і трирічній донечці, приїжджаючи з війни у відпустку додому».

Свій останній бій захисник прийняв 19 грудня на Донеччині. Сталось це внаслідок ураження керованою авіабомбою. Разом із Сергієм загинуло більше десяти його побратимів.

Поховали воїна на Алеї Слави місцевого кладовища.

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель відважного бійця, який боронив країну із 2014 року.

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