Заради України повернувся з Польщі: на Курщині загинув оператор дрону з Хмельниччини

У вирі страшної війни щодня гаснуть молоді зорі, відлітають у вічність найкращі сини України. У грудневий морок 2024 року згасла ще одна яскрава зірка на небосхилі звитяги — в бою поліг 22-річний десантник Сергій Павленко, повідомляє Дунаєвецька громада.

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«Сергій змалку виявляв особливий талант до математики. У 2017 році вирушив у далекі краї — став студентом у місті Кельце (Польща), де опановував професію техніка-інформатика. Коли почалося криваве повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року, не зміг стояти осторонь спільного горя — допомагав українським біженцям з документами та перекладом. Але серце щеміло за рідною землею».

3 березня 2023 року, потай від близьких, ризикуючи всім, Сергій повернувся в Україну. Мати дізналася про болючу правду лише 4 травня, коли побачила фото сина у військовій формі. Обрав службу в десантно-штурмових військах — 80-й бригаді. Воїн керував бойовими дронами. За самовіддану службу отримав орден «За мужність». Жодного дня відпочинку — не було ким замінити.

Обірвалося молоде життя 21 грудня 2024 року поблизу села Руське Порічне на Курщині. Важке поранення від ворожого дрона не залишило шансів. Назавжди 22… Поховали загиблого захисника з усіма військовими почестями, під синьо-жовтим стягом, на міській Алеї Слави.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що на війні загинув 30-річний боєць з позивним «Кондитер».

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