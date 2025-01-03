Меган Маркл написала листа королю Чарльзу: чого вимагала

Принц Гаррі та Меган Маркл, які псували дні народження Кейт Міддлтон, відтоді, як у 2020 році залишили посади в королівській сім’ї, не стримуються, коли справа доходить до критики. Йдеться про інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році — до документальних серіалів Netflix у 2022 році, після яких вийшли мемуари принца Гаррі з критикою монархії та часу, проведеного у Британії, пише express.co.uk.

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Хоча репутація Сассексів впала в результаті цих публічних інтерв’ю та викриттів, схоже, що 40-річний Гаррі та 43-річна Меган також намагалися розв’язати свої проблеми приватно, звернувшись до короля Чарльза.

Королівський експерт Ніл Шон розповів, що Меган написала листа батькові Гаррі, скаржачись на «різні правила», яких вона мала дотримуватися під час виконання своїх королівських обов’язків.

Ніл Шон говорив на ютубі: «Меган Маркл хоче отримати відповіді від Його Величності. Вона намагалася домовитися з ним про зустріч, надіслала йому листа й хотіла, щоб він приватно пояснив, з якими проблемами вона зіткнулася відтоді, як стала членом британської монархії».

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Принц Гаррі покинув королівську родину ще у 2020 році разом із дружиною Меган Маркл і сином принцом Арчі. Пізніше подружжя звинуватило королівську родину в проявах расизму щодо до їхнього сина та публічно поділилося своїми образами на телебаченні. Зараз Гаррі та Меган живуть у Каліфорнії, де вони стали батьками доньки Лілібет.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл повернулася до соцмереж і відразу потрапила у скандал.

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