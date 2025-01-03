Буде любов: Лілія Ребрик у рожевому здивувала мережу (фото)
Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно емоційно звернулася до чоловіка, показала святкові фото своєї родини. Нагадаємо, навесні 2024 року Лілія втретє стала мамою, народивши дочку Аделіну. У сімʼї Ребрик та хореографа Андрія Дикого є старші доньки. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала сімейну світлину: поряд з чоловіком акторка та старші доньки у рожевих сукнях, а Аделіна — у білому вбранні.
«…і нехай усе в житті буде любов!» — написала Ребрик.
Фото родини викликало багато коментарів у мережі. Підписники вітають з Новим роком та зауважують, що всі дівчатка Лілії та Андрія дуже гарні.
«Які красиві дівчатка, всі різні і кожна просто неймовірна красуня», — поділилися враженнями.
«Ви насправді чудові, — написали у коментарях. — Саме тому знайдуться ті, хто просто заздрить. У нас у сім'ї кажуть: «Дай Бог, щоб завжди було чому нам заздрити».
«Дивлюсь на вас і завжди настрій піднімається)», — зізналися підписники.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українські зірки вразили мережу сімейними світлинами.
Фото Instagram450
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