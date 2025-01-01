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Шоу-бізнес

«Будеш переможним!»: українські зірки вразили мережу сімейними світлинами

13:09 1 січня 2025
Віталій Козловський із сім&#39;єю

Українські зірки шоубізнесу та телебачення привітали своїх шанувальників з Новим 2025 роком. На сторінках у соціальних мережах вони виклали сімейні святкові світлини. Нагадаємо, у цьому році багато відомих людей стали батьками вперше чи поповнили свої родини. Напередодні Нового року втретє став татом і популярний телеведучий Володимир Остапчук.

- Нехай всім нам він принесе те, про що ми мріємо! - підписала світлини акторка Лілія Ребрик, яка втретє стала мамою. — Особливо те — про що мріємо всі-всі разом без винятку. І кожному окремо — по здійсненню найзаповітнішої мрії!

Молодша донечка Лілії Ребрик Аделіна

— Нехай він принесе усім українцям найголовніше — мир, а також радість, щастя та кохання, — написав ведучий проєкту «Холостяк» та батько трьох синів Григорій Решетнік.

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Григорій Решетнік з сім'єю

— Я вдячна, що ми йдемо разом цим шляхом до кращої версії себе, — зауважила фітнес-тренерка та мама двох дітей Марина Узелкова. — У цьому році я продовжу мотивувати, підтримувати й допомагати вам бути сильнішими, здоровішими та щасливішими.

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Марина Узелкова з сином і дочкою

— Не втомлюсь дякувати нашим захисникам і захисницям за ще один насичений рік життя, — написала співачка Джамала, яка втретє стала мамою. — Мрія одна на всіх — щоб всі сімʼї були разом. Щоб всі були живі і здорові. І навіть в такі складні часи для нашої країни залишали собі право жити, любити, мріяти, діяти, творити.

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Джамала цьогоріч народила третього сина

— Привіт, 2025, я впевнена, що ти будеш переможним, — зауважила акторка та мама двох синів Анна Саліванчук.

Анна Саліванчук з синами

- Непростий рік позаду, але знаковий для мене і дуже щасливий, — написав співак та військовий Віталій Козловський, який у цьому році вперше став батьком. — Він приніс найбільшу нагороду — нашого Оскара, і щасливе життя для нього — це тепер важлива мета. Попереду багато роботи, багато планів, багато сподівань… Низький уклін і вдячність побратимам і всім, хто сьогодні не з родинами, хто несе службу і стоїть на захисті усіх.

Віталій Козловський з сім'єю

Раніше Катерина Кухар показала, як вони з донькою провели старий рік.

Фото из instagram

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