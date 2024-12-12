Як ти витримуєш стільки: Лілія Ребрик емоційно звернулася до чоловіка

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка вразила зізнанням, чуттєво звернулася до свого чоловіка Андрія Дикого. У день його народження на своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала світлини разом з родиною та допис, у якому зізнається у своїх почуттях.

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«З днем народження, коханий, — написала Лілія. — Як нам із тобою пощастило! Дякую, що завжди поруч і завжди знаєш, чого хоче жінка.

Знаєш, іноді я дивуюся, як ти витримуєш цей наш жіночий батальйон — стільки ніжності, стільки емоцій, стільки… рожевих бантиків у твоєму житті! Але ти справляєшся! Ти — найкращий чоловік і тато на планеті! Обіцяю, що сьогодні бантиків на торті не буде".

Нагадаємо, Лілія та Андрій познайомились під час участі у проєкті «Танці з зірками». Дикий — відомий танцівник, був у парі з Ребрик. Після закінчення проєкту пара продовжила спілкування, а згодом зіграла весілля. Навесні 2024 року у подружжя народилася вже третя донька.

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Підписники Лілії приєдналися до привітань та поділилися своїми думками.

«Гарні такі, — написали у коментарях. - По чоловічих очах видно одразу, який він тато. У вашого тата очі світяться любов'ю та щастям, що має таку сім'ю. Хай буде щастя у вашій родині. Татку здоров'я, наснаги, і бантиків багато не буває, коли у нього є такі красуні».

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«Прекрасна сім'я, — відреагували на допис. — Заслуга обох із подружжя. Здоров'я Андрію. Хто б знав, яка сила танців!»

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий шоумен втретє став батьком.

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