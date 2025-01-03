Варто готуватися до зростання цін на продукти на 20%: експерт розповів, чому це може статися

Після того, як з 1 січня 2025 року Україна припинила здійснювати транзит російського природного газу до Європи, відразу в 4 рази було піднято тариф на прокачування «блакитного палива» всередині України. А це загрожує українцям черговим витком інфляції та зростання цін.

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Про це ЗМІ повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, зростання тарифу на прокачування газу може призвести до того, що за перше півріччя 2025 року ціни на продукти в нашій країні піднімуться на 10−20%.

Водночас поки зростання тарифу на внутрішнє транспортування газуув 4 рази ніяк не вплине на підвищення тарифів для населення: українці, як і раніше, платитимуть 7,96 грн за 1 кубометр НАК «Нафтогаз» або за іншими тарифами, що нині діють, в інших постачальників.

Так, ще у 2022 році парламент ухвалив рішення про мораторій, тобто заборону зростання тарифів на природний газ та тепло в Україні до закінчення терміну дії воєнного стану та на 6 місяців після. Таким чином, для зростання тарифів на природний газ та опалення необхідно або скасувати воєнний стан і чекати 6 місяців, або рішенням парламенту скасувати сам мораторій.

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Як писали раніше «ФАКТИ», 2025 року тариф на природний газ для населення може збільшитися до 15−17 гривень.

Фото pixabay

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