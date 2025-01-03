У Богодухові на Харківщині ворожий дрон влучив в ангар цивільного підприємства

Російські війська під час сьогоднішньої дронової атаки на Україну завдали удару по місту Богодухів на Харківщині.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дах ангара місцевого сільськогосподарського підприємства виникла пожежа на площі 300 м кв.

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Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Обійшлося без постраждалих, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вночі ворог також вдарив по Краматорську Донецької області, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу було зруйновано під'їзд багатоповерхівки з четвертого по другий поверх. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Крім того, у Покровській громаді пошкоджені 2 адмінбудівлі. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 16 дітей, додав Філашкін.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали з Брянська, Міллерово та Орла.

Станом на 09.00 у Повітряних силах підтвердили збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

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