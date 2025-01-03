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Суспільство та люди

Цифровий рейтинг командирів і не тільки: в Міноборони розширили можливості застосунку Армія+

15:48 3 січня 2025
Цифровий застосунок

Уряд України на засіданні 3 січня підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у цифровому застосунку Армія+, що його було запущено в листопаді 2024. Про це повідомила в Мережі заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словаи, подати цифрові звіти можна буде зробити за кілька хвилин і без жодних паперів, також доповивши повідомлення даними з бойової системи DELTA.

Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу і допоможуть якісніше аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

«Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також караще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу», — зазначила пані Чорногоренко.

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Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров додав, що подача щоденних звітів Генеральному штабу буде першим етапом проекту «Звіт про ураження» у застосунку Армія+.

За словами міністра, в межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах, а далі планується поширити проєкт на всі частини Сил оборони.

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Умєров розповів, що так буде забезпечено:

  • об’єктивний облік підтверджених втрат ворога;
  • можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;
  • здійснювати аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;
  • здійснити оптимізацію виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

Нагадаємо, раніше пані Чорногоренко повідомила, як працюватимуть соціальні ліфти в армії.

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