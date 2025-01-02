41.80 / 42.45 43.55 / 44.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Мобілізованих із досвідом керівників призначатимуть на офіцерські посади у ЗСУ навіть без підготовки, — Міноборони

11:54 2 січня 2025
Міноборони хоче призначати на офіцерські посади досвідчених управлінців навіть без звання. Фото Об&#39;єднаних сил ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, яка раніше розповідала про новацію в застосунку «Резерв+» — можливість змінити адресу проживання дистанційно, без відвідань ТЦК та СП, анонсувала нововведення, які стосуються «соціальних ліфтів» в армії.

За її словами, військовослужбовці з освітою магістра і керівним досвідом не менше двох років у цивільному житті можуть призначатися на різні посади, включно до категорії полковника, з одночасним присвоєнням офіцерського звання.

Цій категорії військовослужбовців не потрібно буде проходити курс за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

За словами Черногоренко, це дуже важливо, адже наразі у військо мобілізували багато сильних фахівців з величезним досвідом на керівних посадах.

«Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку. Армія має бути технологічною і сучасною», — додала заступниця міністра оборони.

РЕКЛАМА

Раніше Катерина Черногоренко розповідала про цифрову реформу ВЛК, коли людині достатньо буде лише здійснити візит до цивільного медзакладу за місцем перебування. А надалі дані «бігатимуть» за людиною, а не людина — державними установами.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото скріншот відео

Меган Маркл украла у королеви Єлизавети II дуже дорогу для неї річ — мова не про діаманти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту