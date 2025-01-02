Мобілізованих із досвідом керівників призначатимуть на офіцерські посади у ЗСУ навіть без підготовки, — Міноборони

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, яка раніше розповідала про новацію в застосунку «Резерв+» — можливість змінити адресу проживання дистанційно, без відвідань ТЦК та СП, анонсувала нововведення, які стосуються «соціальних ліфтів» в армії.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, військовослужбовці з освітою магістра і керівним досвідом не менше двох років у цивільному житті можуть призначатися на різні посади, включно до категорії полковника, з одночасним присвоєнням офіцерського звання.

Цій категорії військовослужбовців не потрібно буде проходити курс за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

За словами Черногоренко, це дуже важливо, адже наразі у військо мобілізували багато сильних фахівців з величезним досвідом на керівних посадах.



«Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку. Армія має бути технологічною і сучасною», — додала заступниця міністра оборони.

РЕКЛАМА

Раніше Катерина Черногоренко розповідала про цифрову реформу ВЛК, коли людині достатньо буде лише здійснити візит до цивільного медзакладу за місцем перебування. А надалі дані «бігатимуть» за людиною, а не людина — державними установами.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook