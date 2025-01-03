Водохреще-2025: у Києві відкриють 12 локацій

Напередодні свята Водохреща, яке цього року відзначатиметься 6 січня, у Києві анонсували облаштування 12 водних локацій, де буде організовано чергування рятувальників і медичний супровід. При цьому водолази КП «Плесо» вже обстежили дно водойм на всіх локаціях, зазначається на офіційному порталі влади Києва.

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Заходи безпеки впровадять на озері Вербному, острові Оболонському, пляжах «Дитячий», «Венеція», «Центральний», «Тельбін», «Троєщина», «Райдуга», «Пуща-Водиця», «Наталка», «Галерний» та «Веселка».

Додатково на Оболонському острові та на «Дитячому» пляжі працюватимуть представники муніципальної охорони.

Крім того, для зручності прихильників водохрещенських пірнань на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений. Він працюватиме у напрямку станції «Лівобережна» 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі — з 05:39 до 22:34.

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І звичайно, приймаючи рішення йти на пляж 6 січня, слід врахувати свій стан здоров'я і дотримуватися всіх обмежень, що діють під час війни.

Відзначимо, що на відміну від минулого року, Водохреще-2025 буде досить теплим (як для січня) днем.

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Архівне фото з соцмереж

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