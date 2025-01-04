Мінсоцполітики запустило новий сервіс для людей з інвалідністю: хто та як може ним скористатися

З 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила, які стосуються людей з інвалідністю. Так, наразі не МСЕК, а експертні команди встановлюватимуть групу інвалідності, це можна робити як очно, так і дистанційно.

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Також тепер люди з інвалідністю можуть подати заявку щодо обезпечення допоміжним засобом реабілітації (ДЗР) через соціальний вебпортал послуг Мінсоцполітики (soc.gov.ua). Як зазначили в міністерстві, також це можна робити, як і раніше, через Електронний кабінет особи з інвалідністю.

Наразі, на першому етапі, сервіс на порталі Мінсоцполітики доступний для людей, які пройдуть оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, робота яких розпочалася з 1 січня.

Для того, аби ним скористатися, потрібно:

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Увійти на Соціальний портал Мінсоцполітики за допомогою КЕП, УЕП або BankID.

Обрати «Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації», після чого натисніть «Подати заяву»

Заповнити заяву — дані підтягнуться автоматично.

Оновити інформацію про себе в особистому кабінеті можна, натиснувши «Відомості про мене».

Підписати заяву електронним підписом.

Перевірити статус заяви на порталі в розділі «Мої заяви».

Е-направлення на забезпечення ДЗР з'явиться в особистому кабінеті після опрацювання заявки.

Якщо людина з інвалідністью раніше отримала висновок МСЕК щодо потреби в засобах реабілітації, то заяву можна подати онлайн в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Також цей сервіс дозволяє подавати заявку до обраного підприємства, яке забезпечує ДЗР і заяву про виплату компенсації за самостійно придбаний виріб. Така функція тимчасово недоступна на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

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Аби скористатися е-Кабінетом, потрібно:

Увійдіть в Електронний кабінет особи з інвалідністю. Вам потрібно пройти первинну реєстрацію, якщо не обліковані в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

Якщо ви вже зареєстровані в ЦБІ, пройдіть вторинну реєстрацію, після чого отримаєте повний доступ до функціоналу кабінету.

Натисніть «Заяви на потребу в технічних засобах реабілітації» та заповніть обов'язкові поля у формі заяви.

Прикріпіть файли — відсканові копії документів.

Підпишіть заяву електронним підписом.

Перевірте статус заяви в особистому кабінеті.

Також можна подати письмову заяву, звернувшись до однієї з найближчих установ у вашій громаді:

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до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (ОСЗН);

до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

До письмової заяви потрібно додати:

висновок або інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації;

паспорт/свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код.

«Зверніть увагу! В окремих випадках можуть бути потрібні додаткові документи. Крім того, подати заяву можна через працівника територіального відділення ФСЗОІ або через соціального працівника закладу, в якому отримуєте медичну або реабілітаційну допомогу. Заяву опрацюють протягом 3-х робочих днів з дати звернення, після чого буде сформоване електронне направлення про забезпечення засобом реабілітації», — зазначили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що уряд підтримав пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо надання учасникам бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, цільової фінансової допомоги для оплат занять в спортклубах (1500 гривень на квартал).

Фото Pixabay

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