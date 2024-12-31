Стаціонари скасовуються: у правилах отримання інвалідності змінили важливу умову

В Україні, де пройти медогляд і навіть встановити інвалідність можна дистанційно, на дообстеження пацієнта за новими правилами отримання інвалідності направлятимуть лише один раз. Про це розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його заступник Марія Карчевич, пише РБК-Україна.

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Щоб потрапити на оцінку лікарів, лягати у стаціонар не треба буде. Раніше часто для отримання інвалідності треба було пролежати у лікарні. Лікарі вимагали виписки зі стаціонару.

«На розгляд тих справ, які у нас були — зараз у нас чітко врегульовано постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз дивитиметься адміністратор — чи є всі документи в наявності», — сказав він.

За його словами, відправляти на дообстеження буде дозволено не більше одного разу для ухвалення рішення.

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Заступник міністра пояснила, що з 1 січня надали право спрямовувати на оцінку головам ВЛК.

«Також за новими правилами з 1 січня надали право та можливість спрямовувати на оцінку головам ВЛК. Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру та маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то направити зможе і голова ВЛК», — зазначила Карчевич.

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Але, за її словами, це стосується не військовозобов'язаних, а саме військовослужбовців.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МОЗ роз'яснили, кому після ліквідації МСЕК потрібно пройти повторний огляд.

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