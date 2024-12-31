41.81 / 42.48 43.71 / 44.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Стаціонари скасовуються: у правилах отримання інвалідності змінили важливу умову

17:57 31 грудня 2024
Стаціонари скасовуються: у правилах отримання інвалідності змінили важливу умову

В Україні, де пройти медогляд і навіть встановити інвалідність можна дистанційно, на дообстеження пацієнта за новими правилами отримання інвалідності направлятимуть лише один раз. Про це розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його заступник Марія Карчевич, пише РБК-Україна.

Щоб потрапити на оцінку лікарів, лягати у стаціонар не треба буде. Раніше часто для отримання інвалідності треба було пролежати у лікарні. Лікарі вимагали виписки зі стаціонару.

«На розгляд тих справ, які у нас були — зараз у нас чітко врегульовано постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз дивитиметься адміністратор — чи є всі документи в наявності», — сказав він.

За його словами, відправляти на дообстеження буде дозволено не більше одного разу для ухвалення рішення.

РЕКЛАМА

Заступник міністра пояснила, що з 1 січня надали право спрямовувати на оцінку головам ВЛК.

«Також за новими правилами з 1 січня надали право та можливість спрямовувати на оцінку головам ВЛК. Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру та маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то направити зможе і голова ВЛК», — зазначила Карчевич.

РЕКЛАМА

Але, за її словами, це стосується не військовозобов'язаних, а саме військовослужбовців.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МОЗ роз'яснили, кому після ліквідації МСЕК потрібно пройти повторний огляд.

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Переможниця Інна та холостяк Олександр Тере, фото скріншот відео

Все зрозуміло: переможниця «Холостяка» заінтригувала мережу

пожежа на підстанції

«Наслідки однієї атаки на підстанцію було видно за 25 кілометрів», — представниця «Укренерго» Людмила Єропкіна

Меган Маркл та принц Гаррі

Це вибір: крок короля не здивував принца Гаррі та Меган Маркл

Пенсіонери з мінімалкою опиняться у 2025 році ще у гіршому становищі, фото з відкритих джерел

Доведеться здавати житло або просити допомоги у родичів: до чого приведе заморожування соціальних стандартів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту