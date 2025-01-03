Новий вид держпідтримки: уряд запускає програму «спортивних» виплат ветеранам
Учасники бойових дій, яким планують скасувати «автоцивілку», та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, зможуть скористатися фінансовою допомогою від держави (її розмір складатиме 1500 гривень на квартал) для оплати занять у спортивних клубах.
Таку пропозицію Міністерства у справах ветеранів Кабінет Міністрів підтримав на засіданні 3 січня, поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, кошти виділятимуться в межах бюджетної програми «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та членам родин загиблих».
Експериментальна програма розрахована на 2 роки. Участь в ній зможуть брати у зареєстровані в Україні юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що проводять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту.
Подати заявку на участь у програмі потенційний отримувач коштів зможе через Дію. Постанова набирає чинності з 15 січня.
Також хочеться сподіватися, що нову програму держпідтримки не спіткають проблеми, подібні до «Тисячі Зеленського».53
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