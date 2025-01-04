«Поясни мені, якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід»: військовий з фронту різко звернувся до працівників ТЦК

Командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку Сергій Огородник розповів, як на відбори до частин привозять новобранців, у яких є законне право одразу демобілізуватися, або які нездатні воювати. Зі словами критики він звернувся до співробітників ТЦК та СП.

«Дорогий працівник ТЦК та СП, звертаюся до тебе, саме до тебе, а не когось іншого. Ти отримав своє місце у військкоматі після бойових і нерідко поранень, ти хочеш допомогти хлопцям, які лишилися на бойових посадах, щоби підшукати їм заміну, зловити ухилянта й поставити в стрій. Адже це мета твого існування в системі ТЦК на мирній землі? - пише Сергій Огородник. — Інакше поясни мені, якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту «300» і геморой для частини, який ані дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі… спишеться на законних підставах, про які ти, мразь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.

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Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня:

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;

привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде бзвп;

привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми, витратять час на нього, харч і грошове забезпечення;

привезли хлопця з психічним розладом, який видно неозброєним оком, як він пройшов вашу влк?

привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);

привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;

один такий доходяга на бзвп ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні і більше схожий на в'язня Освєнциму, ніж на воїна.

І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.

Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради «плану» наловлених?

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Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм з лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.

У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіда та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої «мобілізації». І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які «гонять план» на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище гсв (головний сержант взводу. — Авт.) протягом року.

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Може тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?

Бо поки що мобілізація у виконанні ТЦК працює приблизно як ця «буханка», яка з Тернів після прильоту доїхала до Краматорська своїм ходом, останні 10 км стрибала і навіки зупинилася в кущах.

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Дякую за увагу, «дорогий» працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.

Не будь, як «буханка».

Фото зі сторінки Сергія Огородника у соцмережах

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