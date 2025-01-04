Вилучення Вінісіуса за рукоприкладство та падіння «вічного» рекорду Пушкаша: матч «Реала» завершився скандалом (фото, відео)

Матч 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між «Валенсією» та новоспеченим переможцем Міжконтинентального кубка «Реалом» (1:2) завершився гучним скандалом.

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На 79-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь господарів поля (у «Валенсії» на 27-й хвилині відзначився Дуро) форвард «Реала», а заразом найкращий футболіст світу за версією ФІФА Вінісіус отримав свою першу в Ла Лізі червону картку. Бразилець відповів на провокацію і був вилучений з поля (після перегляду VAR) за поштовх воротаря «Валенсії» Столе Димитрієвські. Вінісіус емоційно намагався заперечити вилучення на бровці, його ледве стримали партнери по команді.

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Проте, команда Карло Анчелотті з українським голкіпером Андрієм Луніним у запасі навіть у меншості зуміла перевернути хід поєдинку, що невдало складається (до вилучення Вінісіуса англієць Джуд Беллінгем на 55-й хвилині вперше в кар'єрі не реалізував пенальті, пробивши в штангу). Спочатку Модрич, який вийшов на заміну, на 85-й хвилині зрівняв рахунок, а на 90+5-й Беллінгем скористався диким «привозом» оборони «Валенсії».

При цьому хорват Модрич у 39 років і 116 днів став найвіковішим автором голу в історії Королівського клубу. Лука перевершив досягнення легендарного Ференца Пушкаша, який 17 квітня 1966 відзначився за «Реал» у Кубку Іспанії. Тоді форвард у віці 39 років та 15 днів вразив ворота хіхонського «Спортинга».

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До речі, мадридський гранд має намір оскаржити червону картку Вінісіуса. «Ми збираємося подати апеляцію, не знаю, чи її приймуть. Ми думали, що там не була червона картка. Спочатку був дотик Димитрієвські, а вже потім поштовх Віні. Обом по жовтій — і кінець справі», — заявив наставник мадридців Карло Анчелотті.

Додамо, що вольова перемога на полі колишньої команди Романа Яремчука дозволила «Реалу» з 43 очками очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з двома пунктами відриву від «Атлетико» (у підопічних Дієго Сімеоне ще є гра в запасі) та п'ятьма — від «Барселони».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Вінісіуса допоміг «Реалу» виграти Лігу чемпіонів.

Фото Marca

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