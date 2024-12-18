«Реал» з голом найкращого футболіста світу виграв фінал Міжконтинентального кубка: відеоогляд матчу

У середу, 18 грудня, на стадіоні «Лусаїл Айконік» у Лусаїлі (Катар) відбувся перший за 20 років фінал Міжконтинентального кубка, в якому за трофей билися переможець європейської Ліги чемпіонів іспанський «Реал» та найсильніший клуб КОНКАКАФ мексиканська «Пачука».

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Міжконтинентальний кубок. Фінал

«Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Пачука» (Мексика) — 3:0

Голи: Мбаппе (37), Родріго (53), Вінісіус (84, з пенальті).

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Якщо мадридський гранд отримав путівку до фіналу турніру за участю переможців шести конфедерацій автоматично, то мексиканцям довелося пройти два раунди змагань. Спочатку підопічні уругвайця Гільєрмо Альмади розгромили міцний бразильський «Ботафого» (3:0), а у півфіналі в серії пенальті здолали єгипетський «Аль-Ахлі» (6:5; ігровий час — 0:0).

Але у фіналі шансів у мексиканців, відверто кажучи, було небагато. «Реал», український воротар якого Лунін перебував у запасі, навіть не включаючи максимальних обертів, зміг забити до перерви. Новоспечений найкращий футболіст світу за версією ФІФА Вінісіус майстерно зробив усе необхідне, щоб Мбаппе просто не промазав по порожніх воротах — 1:0.

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Після перерви мадридці швиденько позбавили «Пачуку» чи не останніх надій. Розкішний «постріл» виконав Родріго — 2:0. Два удари у площину — два голи.

Під завісу зустрічі Вінісіус додав до гольової передачі точний удар з пенальті — 3:0. Буденно і прогнозовано…

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Королівський клуб вчетверте в історії виграв Міжконтинентальний кубок і став найтитулованішою командою турніру (у «Мілана», «Пеньяроля», «Бока Хуніорс» та «Насьоналя» — по три перемоги). Раніше «Реал» брав трофей у 1960, 1998 та 2002 роках.

Що ж до голкіпера збірної України Андрія Луніна, то він здобув свій 11-й трофей у воротарському светрі мадридського гранда.

Додамо, що Міжконтинентальний кубок не проводився з 2004 року, коли португальський «Порту» обіграв у серії 11-метрових ударів колумбійський «Онсе Кальдас» (8:7; ігровий час — 0:0) та взяв трофей. З того часу ФІФА проводила клубний чемпіонат світу, який «Реал», до речі, виграв п'ять разів, у тому числі й минулого року .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу-2025, де «Реал» та «Пачука» зіграють в одній групі.

Фото ФК «Реал»

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