У Дніпрі шахраї викрали з карток загиблих військових 1,5 млн. гривень: як їм це вдалося (фото)

Шахраї, які застосовують різні схеми, аби заволодіти грошима рідних військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти, не гребують й коштами, що залишилися на картках загиблих бійців.

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Так, у Дніпрі судитимуть аферистів, які викрали понад 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових. Як повідомляють у Дніпровській обласній прокуратурі, йдеться про організатора та чотирьох учасників організованої групи, яким інкримінують крадіжки, шахрайства та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

За крадіжки грошей загиблих героїв у Дніпрі під суд підуть п'ятеро зловмисників. Фото прокуратури

До злочинної групи входили працівник бюро судово-медичної експертизи та ІТ-шник. Фото прокуратури

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Зловмисники, серед яких був й працівникбюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових, а їхній подільник — ІТ-шник змінював паролі та отримував доступ до онлайн-банкінгу полеглих.

Телефони полеглих воїнів викраладися на території моргу. Фото прокуратури

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Правоохоронці встановили два десятка постраждалих від дій аферистів. Фото прокуратури

Заволодівши даними, зловмисники знімали готівку з карток та оформлювали кредити на імена загиблих.

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«Загалом встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків — понад 1,5 млн грн. Наразі всі учасники групи перебувають під вартою», — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили шахраїв, які в Києві та Чернігові організували кол-центри, обманюючи громадян. Людям повідомляли про нібито «виграш» у лотереї, але казали, що для отримання подарунка переможцю треба ще щось оплатити. Довірливим громадянам пропонували й надалі брати участь в «конкурсі», обіцяючи переможцю до 750 тисяч гривень. Загалом на цій схемі шахраї збагатилися на 100 мільйонів гривень.

Фото прокуратури

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