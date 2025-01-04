Померла найстаріша людина на Землі — японка Ітоока: скільки років їй було

У Японії померла 116-річна японка Томіко Ітоока. Минулого року її визнали найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, інформує Kyodo News.

ВІДЕО ДНЯ

Вона померла в будинку для літніх людей, де проживала.

Жінка народилася 23 травня 1908 року в Осаці. У школі вона грала у волейбол і вирізнялася енергійним характером. Вона вийшла заміж у 20 років і народила чотирьох дітей. Ітоока любила банани та японський напій зі смаком йогурту під назвою Calpis.

Секретом довголіття Томіко Ітоока були тривалі прогулянки у горах. Так, у 70 жінка захопилася альпінізмом і двічі підкорювала вершину гори Онтаке заввишки 3067 метрів. Навіть у 100 років Томіко Ітоока без допомоги тростини піднялася довгими кам'яними сходами до японського храму Асія.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», минулого року помер найстаріший у світі чоловік помер, не доживши два місяці до 115-річчя. Його секрет довгого життя полягав у тому, щоб наполегливо працювати, відпочивати на свята, рано лягати спати, пити склянку самогону щодня, любити Бога і завжди носити його в серці.

Фото: Книга рекордів Гіннеса

РЕКЛАМА

239

Читайте нас у Facebook