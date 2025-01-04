Одномісячна дитина лишилась без тата: на війні поліг боєць з Київщини

Безжальний ворог, що прийшов на нашу землю, забирає найдорожче — життя. Сергію Коверзі з Василькова на Київщині було всього 24 роки. Він народився у звичайній, але люблячій і миролюбній родині. Після школи здобув професію кухаря та працював старшим кухарем у ресторані. Його майбутнє обіцяло бути щасливим і спокійним, повідомляє міський голова Василькова.

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Але жорстока війна змінила все. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Коверга став до лав захисників України.

«Він служив в складі роти охорони Обухівського ТЦК у відомій у Василькові групі з неформальною назвою „Мурахи“. Потім служив у 93-й окремій механізованій бригаді „Холодний Яр“. Воїн отримав звання сержанта та численні нагороди за мужність і відвагу, серед яких медаль „За оборону Бахмута“ та нагрудний знак „Ветеран війни“», — йдеться у повідомленні.

22 квітня 2023 року Сергій одружився з Лілією. Їхнє кохання було світлим і щирим, вони мріяли про спільне майбутнє. 22 листопада цього року Сергій став татом доньки.

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Лиш місяць тому воїн був нагороджений відзнакою командування 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» II ступеня. 22 грудня життя захисника обірвалось в бою на сході…

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«Сергій був людиною з відкритим серцем і незламною вірою. Він завжди знаходив час для близьких, заряджав своєю енергією та ніколи не залишав друзів у біді. Його молодший брат, 12-річний Дмитро, дивився на нього із захопленням. Дружина Лілія у скорботі, маленька донечка вже ніколи не обійме свого тата», — повідомили у громаді.

Раніше «ФАКТИ» писали, що від ворожого дрону у Курській області загинув мужній боєць з Київщини Вадим Мироненко, який понад 20 років працював пожежником.

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