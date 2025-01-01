Успішно провів диверсію на окупованій території: в бою загинув воїн з Київщини

Захищаючи країну від ворога, на Запорізькому напрямку загинув фастівець Олексій Пчелінський. Бійцю було 40 років, повідомляє міська рада:

«Олексій 2004−2006 роках проходив строкову службу в ЗСУ. Пізніше довгий час працював водієм-далекобійником. Він завжди мав мрію відкрити свій бізнес, і він зміг реалізувати свою мрію та успішно розвивав свою власну справу. Був цілеспрямованим та мудрим, у зрілому віці вступив до вищого навчального закладу. Олексій безмежно любив своїх дітей — донечку Вікторію, сина Назара, дружину Оксану. Завжди підтримував батьків, близьких та друзів. З початком повномасштабного вторгнення чоловік одразу став на захист своєї держави».

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Спочатку воїн проходив службу у 208-му батальйоні 114-ї бригади ТрО, де успішно провів диверсію на окупованій території Київщини (село Копилів). Боєць займався знищенням ворожої техніки та особового складу окупантів, за що був нагороджений пам’ятним знаком «Вірність та честь» від зовнішньої розвідки України. Брав участь в боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, воював неподалік Бахмуту, брав участь у визволенні Харківщини. Був відзначений нагородою «Сталевий хрест» від Валерія Залужного, медалями «За хоробрість в бою», «Незламним героям російсько-української війни» та іншими.

Пізніше захисник пройшов відбір у штурмовий спецпідрозділ ГУР «Кракен», у складі якого брав участь в запеклих боях, за що теж неодноразово нагороджений відзнаками та орденами, зокрема, «За бойові заслуги» від Кирила Буданова. Загинув герой в бою 26 грудня 2024 року на Запорізькому напрямку.

Раніше стало відомо, що на Курщині загинув оператор дрона з Хмельниччини, який заради України повернувся з Польщі.

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