Понад 20 років працював пожежником: від ворожого дрону у Курській області загинув мужній боєць з Київщини

Обухівська громада попрощалася з мужнім воїном Вадимом Мироненком. Він служив на посаді стрільця-помічника гранатометника 67-ї окремої механізованої бригади. Захисник не дожив до 55-річчя лише кілька тижнів, повідомляє міська рада:

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«Боєць довгий час жив у Криму. Там пройшли дитячі та юнацькі роки. Після закінчення школи він вступив до Феодосійського політехнічного технікуму. У 1989−1991 роках проходив військову інтернаціональну службу в Ємені. Після служби Вадим переїхав до рідних на Фастівщину. Понад 20 років він пропрацював пожежником у Києві, а потім за станом здоров’я вийшов на пенсію».

У 2016 році Вадим Мироненко одружився та переїхав в Обухів. І жив там по теперішній час. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем у військкомат. По-іншому не міг, маючи характер справжнього чоловіка — мужнього та впевненого в собі. Він був призваний 13 березня 2022 року. Службу проходив стрільцем-помічником гранатометника у 67-й окремій механізованій бригаді.

За словами земляків, разом з побратимами Вадим брав участь в бойових діях на Курщині — на одній з найтяжчих ділянок фронту.

20 грудня 2024 року, виконував бойове завдання у складі підрозділу. У результаті ворожих скидів з дронів Вадим загинув у районі населеного пункту Погребки. Великим болем відізвалася ця тяжка втрата у серці дружини, яка до останнього не вірила у загибель чоловіка.

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«Для побратимів Вадим був надійним товаришем, мужнім та відважним, постійно підтримував. Про нього згадують як про добру, світлу людину, яка, попри непросту долю, залишалася відкритою до людей, готовою допомагати кожному, хто цього потребував», — розповіли у громаді.

Раніше повідомлялося, що життя офіцера з Волині Сергія Гулакова обірвала ворожа авіабомба.

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