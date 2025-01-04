Відеокамери автоматично фіксуватимуть водіїв без «автоцивілки»: що кажуть у МВС

В Україні з 1 січня 2025 року набрав чинності новий закон про обов’язкове автострахування. Тепер камери автофіксації матимуть змогу накладати штрафи за відсутність страховки, інформує Wheel.

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Штраф приходитиме не водієві, а власнику авто. Розмір покарання за відсутність страховки становитиме 425 гривень.

Зазначимо, що ця норма викликала невдоволення юристів через порушення Конституції України, в якій прописано пункт про індивідуальну відповідальність.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України спростували цю інформацію.

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«Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність „страховки“ в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що «наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення».

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«Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь з офіційних джерел», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», з 1 січня 2025 року змінилася низка умов міжнародного автострахування «Зелена картка». Зокрема, дія договорів розпочинатиметься не раніше наступного дня після їх укладання.

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