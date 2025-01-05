Принц Вільям і Кейт Міддлтон шоковані загибеллю людини, яку добре знали: що трапилося

В ніч на Новий рік у місті Новий Орлеані сталася трагедія: вантажівка врізалася в натовп людей, які святкували на вулиці, через що 14 людей загинули і щонайменше 35 отримали поранення.

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Згодом виявилося, що один із загиблих був пов'язаний з Британською королівською родиною, пишуть ЗМІ.

Йдеться про Едварда Петтіфера, пасинка Тіггі Легг-Бурк, яка була нянею принців Вільяма та Гаррі у 1993−1999 роках, зокрема під час смерті їхньої матері Діани. Едвард ще й товаришував з Вільямом та Гаррі, його знали багато хто з членів королівської сім'ї.

Тіггі Легг-Бурк з принцами

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Саме тому, коли стало відомо про загибель чоловіка, принц Уельський виступив з заявою, в якій сказав, що вражений і засмучений загибеллю пасинка його колишньої няні.

«Кетрін і я шоковані та засмучені трагічною загибеллю Еда Петтіфера. Наші думки і молитви, як і раніше, з сім'єю Петтіфер і всіма невинними людьми, які трагічно постраждали внаслідок цього жахливого нападу», — написав він у соціальній мережі.

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Принци Вілям і Гаррі зараз

Своєю чергою, Чарльз III зв'язався з родиною Петтіфера, щоб висловити особисті співчуття після того, як дізнався про цю новину офіційними каналами.

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Британський міністр закордонних справ Девід Леммі заявив у суботу: «Вкрай засмучений трагічною новиною про те, що серед загиблих під час теракту в Новому Орлеані був британець. Ми підтримуємо їхні сім'ї та об'єднуємося зі США у боротьбі з терористичними загрозами».

ФБР заявило, що розслідує інцидент як теракт. Правоохоронні органи та спецслужби були стурбовані можливістю нападу наслідувача.

Попередньо відомо, що за підозрюваним Шамсудом-Дін Джаббаром стояла «Ісламська держава» (ІДІЛ), прапор якої було знайдено в кабіні вантажівки.

Раніше на цьому тижні президент США Джо Байден заявив, що нападник опублікував відео, з якого випливає, що він був натхненний забороненим терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

Відзачимо, що довкола королівської родини не втихають і скандали, пов'язані з певними негідними вчинками принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Фото dailyrecord.co.uk, telegraph.co.uk/

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