Кейт Міддлтон посварилася з Меган Маркл: що стало причиною

Шанувальники сподівалися, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон добре порозуміються, але був один незручний момент, який спровокував ворожнечу. Коли Меган Маркл почала зустрічатися з принцом Гаррі, багато хто очікував, що між нею та Кейт Міддлтон утвориться тісний зв’язок. Герцог Сассекський розповів про зустріч між двома жінками, яка призвела до запеклої ворожнечі. Інцидент стався у лютому 2018 року на форумі Royal Foundation, де Гаррі, Меган, Кейт і принц Вільям обговорювали свою благодійну діяльність, пише The Mirror.

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Як йдеться у мемуарах Гаррі «Spare», перед форумом стався інцидент за лаштунками, коли Меган попросила Кейт позичити їй блиск для губ, що призвело до того, що принц назвав «невеликим зіткненням стилів». У книзі Гаррі написав: «Мег попросила у Кейт позичити блиск для губ. Американська річ. Мег забула свій, хвилюючись, і звернулася до Кейт по допомогу. Кейт, здивована, залізла у свою сумочку й неохоче витягла звідти блиск. Мег вичавила трохи на палець і нанесла на губи. Кейт скривилася. Можливо, це невелике зіткнення стилів».

Під час заходу Меган сказала про свою прихильність до розширення прав і можливостей жінок, підкресливши важливість цього руху.

«Ви часто чуєте, як люди кажуть: „Ну, ви допомагаєте жінкам знайти свій голос“, і я в корені з цим не згодна, тому що жінкам не потрібно знаходити голос, — зазначила Меган Маркл. - Вони мають голос, вони повинні використовувати його, і людей потрібно заохочувати слухати».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Кейт Міддлтон великодушно підтримала Меган Маркл.

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