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«Десь заплакала Мішель Андраде»: Віра Брежнєва в ультраміні «збила з пантелику» відомого блогера

18:44 18 листопада 2024
Віра Брежнєва

Музичний блогер Бондан Беспалов, який нещодавно розповідав про проблеми зрадниці Ані Лорак щодо сценічного імені, оформленого за українським паспортом, вирішив покепкувати над ще однією співачкою, яка раніше виступала в росії — Вірою Брежнєвою.

Справа в тому, що 42-річна українська співачка опублікувала у соціальній мережі добірку знімків, зроблених на тенісному корті. «Теніс чи падел?» — запитала Брежнєва.

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

Падєл — це мексиканський різновид тенісу, який є технічно простішим, ніж класичний теніс. Брежнєва знялася в чорному топі з білою резинкою внизу, а також ультракороткій спідниці з чорними смугами по подолу.

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Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

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«Віра Брежнєва сміливо демонструє свої чарівні місця, якими заманює вагомих папіто з великими статками. Десь заплакала Мішель Андраде…», — прокоментував Беспалов.

Та через деякий час блогер чомусь вирішив змінити свою думку.

«Уважно подивився на ці світлини: стильно, сексуально, витончено, спокусливо. Немає вульгарщини. Мовчу вже про складну щоденну працю, аби тримати себе в такій формі», — зазначив Богдан.

Що саме трапилося з Богданом, не зрозуміло, але, схоже, Вірі вдалося «збити його з пантелику» і змусити змінити точку зору на протилежну. Як співається у пісні Костянтина Меладзе, написаній спеціально для Віри — «Салют, Віро!».

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Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

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