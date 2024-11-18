«Десь заплакала Мішель Андраде»: Віра Брежнєва в ультраміні «збила з пантелику» відомого блогера
Музичний блогер Бондан Беспалов, який нещодавно розповідав про проблеми зрадниці Ані Лорак щодо сценічного імені, оформленого за українським паспортом, вирішив покепкувати над ще однією співачкою, яка раніше виступала в росії — Вірою Брежнєвою.
Справа в тому, що 42-річна українська співачка опублікувала у соціальній мережі добірку знімків, зроблених на тенісному корті. «Теніс чи падел?» — запитала Брежнєва.
Падєл — це мексиканський різновид тенісу, який є технічно простішим, ніж класичний теніс. Брежнєва знялася в чорному топі з білою резинкою внизу, а також ультракороткій спідниці з чорними смугами по подолу.
«Віра Брежнєва сміливо демонструє свої чарівні місця, якими заманює вагомих папіто з великими статками. Десь заплакала Мішель Андраде…», — прокоментував Беспалов.
Та через деякий час блогер чомусь вирішив змінити свою думку.
«Уважно подивився на ці світлини: стильно, сексуально, витончено, спокусливо. Немає вульгарщини. Мовчу вже про складну щоденну працю, аби тримати себе в такій формі», — зазначив Богдан.
Що саме трапилося з Богданом, не зрозуміло, але, схоже, Вірі вдалося «збити його з пантелику» і змусити змінити точку зору на протилежну. Як співається у пісні Костянтина Меладзе, написаній спеціально для Віри — «Салют, Віро!».
Фото зі сторінки Віри Брежнєвої88
Читайте нас у Facebook