«Десь заплакала Мішель Андраде»: Віра Брежнєва в ультраміні «збила з пантелику» відомого блогера

Музичний блогер Бондан Беспалов, який нещодавно розповідав про проблеми зрадниці Ані Лорак щодо сценічного імені, оформленого за українським паспортом, вирішив покепкувати над ще однією співачкою, яка раніше виступала в росії — Вірою Брежнєвою.

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Справа в тому, що 42-річна українська співачка опублікувала у соціальній мережі добірку знімків, зроблених на тенісному корті. «Теніс чи падел?» — запитала Брежнєва.

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

Падєл — це мексиканський різновид тенісу, який є технічно простішим, ніж класичний теніс. Брежнєва знялася в чорному топі з білою резинкою внизу, а також ультракороткій спідниці з чорними смугами по подолу.

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Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

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«Віра Брежнєва сміливо демонструє свої чарівні місця, якими заманює вагомих папіто з великими статками. Десь заплакала Мішель Андраде…», — прокоментував Беспалов.



Та через деякий час блогер чомусь вирішив змінити свою думку.

«Уважно подивився на ці світлини: стильно, сексуально, витончено, спокусливо. Немає вульгарщини. Мовчу вже про складну щоденну працю, аби тримати себе в такій формі», — зазначив Богдан.



Що саме трапилося з Богданом, не зрозуміло, але, схоже, Вірі вдалося «збити його з пантелику» і змусити змінити точку зору на протилежну. Як співається у пісні Костянтина Меладзе, написаній спеціально для Віри — «Салют, Віро!».

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Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

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